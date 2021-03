Icade : Promotion et le Groupe Duval vendent à Macifimo près de 9 000 m² de bureaux en VEFA sur l'ensemble immobilier Emblem à Lille.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Issy-les-Moulineaux, le 19 mars 2021

ICADE PROMOTION ET LE GROUPE DUVAL VENDENT À MACIFIMO PRES DE 9 000 M² DE BUREAUX EN

VEFA SUR L'ENSEMBLE IMMOBILIER EMBLEM A LILLE

Situé Boulevard Carnot à Lille entre le centre-ville et le Parc Matisse, Emblem bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à cinq minutes à pieds du Vieux-Lille, des transports en commun, des gares et des commerces.

L'ensemble immobilier, imaginé par les agences d'architecture Hamonic+ Masson & Associés et Red Cat, développe une architecture contemporaine aux angles arrondis, pour s'intégrer à son environnement citadin et naturel. Il se décompose en 2 immeubles :

- un immeuble de 8882 m² de bureaux et 56 parking vendus à MACIFIMO

- une résidence de 68 logements en accession libre et 50 en locatif social, vendus à Vilogia

L'immeuble de bureaux certifié BREEAM EXCELLENT, labélisé E1 C1 et WiredScore, offrira une très bonne divisibilité et flexibilité des plateaux du RDC au R+8 + mezzanine, avec des plateaux allant de 230 m2 à 930 m2, autant d'atouts décisifs pour attirer les utilisateurs les plus exigeants.

Livraison: 2024

À propos du Groupe Duval

Fondé par Éric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français de l'immobilier. Il emploie plus de 4 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Plus d'informations sur www.groupeduval.com

