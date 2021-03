Icade : Rapport annuel intégré 2020

POUR UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE, HABITER, TRAVAILLER RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2020

SOMMAIRE

Messages de Frédéric Thomas et Olivier Wigniolle

p. 04

LA RÉSILIENCE DU MODÈLE ICADE FACE À LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

2020 : Icade solide face à la crise

p. 08

Les clés de la résilience Proximité et solidarité

p. 10

p. 12

Prévenir et maîtriser nos risques face à la crise Des métiers robustes, résilients et prêts au rebond Low carbon by Icade, une opportunité de croissance

p. 14

p. 16

p. 18

UNE RAISON D'ÊTRE, UN CAP POUR L'AVENIR

Un modèle intégré créateur de valeur durable pour tous

p. 22

Des lieux innovants p. 24

Des lieux mixtes p. 26

Des lieux inclusifs p. 28

Des lieux connectés p. 30

Des lieux à l'empreinte carbone réduite

p. 32

Immobilier : quelles sont les nouvelles attentes des Français ? Repenser ensemble la ville de demain

p. 34

p. 36

Le Conseil d'administration

p. 38

De la Raison d'être à la manière d'agir

p. 40

Elles, ils ont participé à la construction de ce rapport

p. 42

« UNE FEUILLE DE ROUTE ADAPTÉE, DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES CONFIRMÉES »

C'est en période de crise que l'on découvre ce qui nous porte, ce qui nous permet de résister et d'avancer malgré les obstacles.

En 2020, nous avons adopté notre Raison d'être et celle-ci a guidé les équipes d'Icade ; elle nous a aidés à garder le cap dans un environnement très perturbé.

Notre Raison d'être a été adoptée par notre Assemblée générale en avril dernier à plus de 99 %, nous l'avons ainsi inscrite en préambule de nos statuts.

Dans une année de fortes turbulences, les équipes d'Icade ont été pleinement mobilisées, elles ont su s'adapter, faire preuve de réactivité pour traverser la crise avec un impact limité sur notre activité.

C'est pour tous les Icadiens une fierté collective : nous avons su affronter le choc de la crise sanitaire et économique et réussi à traverser sans trop de dommages l'année 2020, malgré les incertitudes et les difficultés.

Nous avons continué à mettre en œuvre nos projets, investir, construire, livrer nos chantiers, servir au mieux nos locataires, et répondre aux attentes de nos clients. Nous avons bien évidemment pris toutes les mesures qui s'imposaient pour protéger nos collaborateurs ; nous avons fait également nos meilleurs efforts pour aider nos clients locataires à traverser la crise qui a touché l'économie française. La capacité d'adaptation, l'énergie et la ténacité de tous les collaborateurs d'Icade nous ont permis d'être résistants et résilients dans cette année 2020 si perturbée. Icade est fondamentalement solide. Nos trois métiers ont bien résisté et la force de notre modèle nous a permis de traverser la crise ; cette crise a néanmoins eu certains effets négatifs sur notre activité, ne serait-ce que parce que nos clients, fournisseurs et partenaires ont été directement touchés.

Face au nouvel environnement issu de la crise, nous maintenons notre plan à moyen terme tout en l'adaptant pour saisir de nouvelles opportunités.

Nous déclinerons notre Raison d'être de façon concrète et opérationnelle dans chacun de nos métiers, avec nos parties prenantes, pour préparer l'avenir et continuer à nous développer. C'est la force de nos trois métiers, leur développement propre, la compétence et l'engagement des femmes et des hommes de l'entreprise qui font et feront la différence.

Les équipes d'Icade ont su faire preuve d'imagination, de ténacité et de créativité pour continuer à nous développer. L'année 2020 a été, à ce titre, particulièrement riche en projets malgré le contexte.

Nous avons également défini en 2020 une stratégie encore plus ambitieuse en termes d'empreinte carbone, « Low carbon by Icade », convaincus que notre engagement en faveur du climat est une opportunité de croissance à saisir. Décliner de manière opérationnelle notre Raison d'être est une source de motivation pour les équipes et un vrai défi à relever pour les années à venir.

Je suis confiant dans notre capacité collective à y parvenir.

LA RÉSILIENCE DU MODÈLE ICADE FACE À LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

Dans un secteur de l'immobilier impacté par la crise de la Covid-19, Icade a bien résisté. Les clés de sa résilience ? Un modèle diversifié et robuste, une politique financière d'accompagnement responsable, une longueur d'avance en matière d'organisation du travail et de digitalisation des activités, et une solidarité affirmée vis-à-vis de son écosystème. Tout en confirmant les grands axes de sa stratégie à horizon 2023, Icade adapte ses différents métiers au monde post-Covid.

Ôm, Issy-les-Moulineaux (92)