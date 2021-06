Icade : Urban Odyssey, le Start-up Studio by Icade, lance son troisième appel à entrepreneurs pour co-créer des start-up répondant aux enjeux de la ville e...

Parmi ces premiers succès, VERTUO, éditeur de solutions de revalorisation des eaux pluviales lancé en 2020, commercialise d'ores et déjà ses solutions auprès d'aménageurs et promoteurs, avec de premières réalisations marquantes, comme son démonstrateur installé Rue de Rivoli à Paris pour collecter les eaux pluviales du bâtiment de la mairie du 4e arrondissement.

De son côté, Stock CO2, la plateforme de compensation carbone locale et sur-mesure, a déjà contractualisé avec plus de 10 entreprises engagées pour la réduction de leur empreinte carbone, parmi lesquelles la Foncière Tertiaire d'Icade, dont Stock CO2 est devenu l'opérateur privilégié de compensation carbone.

Enfin, Imagin'Office, opérateur d'espaces de travail flexibles, a déjà ouvert 5 sites en région parisienne et à Lyon ; l'équipe a pour ambition de déployer un réseau de 25 sites à horizon 2024.

L'Incubateur HEC en quelques chiffres :

+132 startup accompagnées

+300 entrepreneurs

+20 secteurs d'activités

+200 sessions de mentorat / semaine

+400 experts

L'Incubateur HEC est un programme d'accompagnement sur-mesure, à la carte et fondé sur une participation active.

Il mobilise toutes les ressources de l'écosystème HEC autour d'entrepreneurs ambitieux, afin d'accélérer le développement de leurs projets. Il accueille des entrepreneurs parmi les étudiants, les titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'HEC Paris, avec un projet ambitieux à fort impact (économique, environnemental, social ou technologique).

Depuis sa création en 2007, l'Incubateur HEC a déjà accompagné plus de 300 entreprises (Concord, Product-Live, Leetchi, Point Vision…). Depuis juillet 2017, toutes les start-ups incubées sont hébergées dans un espace de 700m², bénéficiant de 188 postes de travail, à Station F. L'Incubateur HEC accueille actuellement 132 entreprises.