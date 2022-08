Icade : nouveau bail pour un immeuble à Issy-les-Moulineaux

Icade annonce avoir signé le 27 juillet un nouveau bail avec l'Agence du Numérique en Santé (ANS), portant sur près de 5.000 m² et pour une durée ferme de sept ans, sur FRESK, immeuble bénéficiant d'une double adresse Paris 15ème et à Issy-les-Moulineaux.



'Cette nouvelle signature illustre la qualité et l'attractivité de cet actif prime, bénéficiant des meilleurs standards techniques et environnementaux, et d'une desserte de premier plan', commente le groupe immobilier.



Après la signature sur près de 14.000 m² avec PariSanté Campus en 2021, cette signature porte à 92% le taux d'occupation de l'actif. Les contacts en cours permettent à Icade d'être confiant quant à la commercialisation totale de l'immeuble d'ici la fin de l'année.



