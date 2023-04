Icade : perspectives 2023 confirmées malgré un chiffre d'affaires trimestriel en baisse

Icade , qui « confirme la guidance et la politique de dividende pour 2023, telles qu’annoncées fin février », a publié des indicateurs opérationnels « résilients, reflétant des fondamentaux solides ». Le chiffre d'affaires consolidé part du groupe d'Icade ressort à 296,6 millions d'euros, en baisse de 12,2% sur un an, et de 14,4% à périmètre constant. Les revenus locatifs bureaux et parcs d'affaires s'établissent à 83 millions d'euros, en recul de 2,8% en données publiées mais en hausse de 2,8% à périmètre constant.



En promotion le chiffre d'affaires économique de la foncière ressort à 227 millions d'euros , en baisse de 14%, par rapport à un 1er trimestre 2022 qui fut " particulièrement dynamique ".



La foncière prévoit une évolution " stable à légèrement positive, hors effet des cessions 2023 " de son Cash-flow net courant Groupe par action 2023.



Icade rappelle qu'avec les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et Primonial Reim, elle a annoncé en mars 2023 la signature d'un accord d'exclusivité portant sur la liquidité de la participation d'Icade dans Icade Santé et sur l'organisation de la cession du portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe (IHE), pour une valorisation totale de la participation d'Icade dans sa Foncière Santé estimée à date à 2,6 milliards d'euros.



Cette opération extériorise le montant des plus-values latentes liées à ses participations dans Icade Santé et IHE (soit environ 1,2 milliard d'euros), générant une obligation de distribution de dividendes exceptionnels d'environ 710 millions d'euros , distribuables au rythme des cessions, avec un étalement possible sur 2 ans.



Icade précise que cette opération, articulée en plusieurs étapes, " devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2025 ".