Icade : poursuit la dynamique de sa rotation d'actifs dans les bureaux

Après la finalisation en juin dernier de l'acquisition value add de l'immeuble le Prairial à Nanterre pour 60 M€, cette opération porte à 243 M€ le montant des investissements d'Icade en immobilier tertiaire depuis le début de l'année.

Acquisition en VEFA de 51 % d'un immeuble de bureaux sur le Village des athlètes à Saint-Ouen-sur-Seine (93) pour 27 M€.

A la suite de la promesse de vente signée le 26 janvier 2021, la Foncière Tertiaire d'Icade et la Banque des Territoires ont signé le 29 septembre 2021 l'acquisition en VEFA d'un immeuble qui servira, dans un premier temps, d'hébergement aux athlètes puis sera reconverti en bureaux pour une livraison en 2026.

Ce bâtiment de plus de 9 000 m² offrira des terrasses végétalisées à chaque étage, des services, ainsi que des espaces de co-working. Il visera les meilleurs certifications et labels environnementaux, notamment le label E2c1 et le label BiodiverCity.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet du Village des athlètes, remporté fin 2019 (en groupement avec la CDC et CDC Habitat) au terme de la consultation lancée par la SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques), qui proposera, à terme, un nouveau quartier mixte regroupant plus de 640 logements, 9 000 m² de bureaux, 310 m² de commerces ainsi que 3 000 m² dédiés au sport, la culture et la restauration.

