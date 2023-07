Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations, etc. Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine part du groupe au 31/12/2022 : de 11,8 MdsEUR) à la promotion (CA économique 2022 de 1 815,6 MEUR) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié