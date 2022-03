Icade : progresse de 2 points et obtient 99/100 à l'index de l'égalité femmes/hommes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 mars 2022

ICADE PROGRESSE DE 2 POINTS ET OBTIENT 99/100 A L'INDEX DE L'EGALITE

FEMMES/HOMMES

Avec la note globale de 99/100, Icade confirme son engagement en matière d'égalité femmes/hommes et pour la promotion de la mixité.

Cet index annuel permet d'évaluer les avancées en matière d'égalité femmes/hommes au travers d'indicateurs objectifs et de mettre en place, le cas échéant, des actions correctives.

Il s'appuie sur la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans les augmentations individuelles et dans les promotions entre les femmes et les hommes, les augmentations au retour de congé de maternité, et la répartition sexuée des dix salariés ayant les plus hautes rémunérations.

L'accord sur l'égalité femmes-hommes au sein d'Icade, renouvelé en 2020, a été signé pour une durée de 3 ans.

Il s'articule autour de 4 axes principaux :

La sensibilisation des collaborateurs (formation sur le thème de la parité) ;

(formation sur le thème de la parité) ; Une politique de rémunération adaptée (enveloppe budgétaire dédiée)

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

La féminisation du management : en 2021, le taux de femmes managers est en hausse de près de deux points à 36%, y compris au niveau du comité exécutif.

Icade a également signé en 2021 la charte parité du Cercle des femmes de l'immobilier et s'engage à définir des objectifs et résultats en matière de parité (recrutements, salaires, promotions, formation) sur une durée de 4 ans.

À PROPOS D'ICADE

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2021 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade: www.icade.fr

