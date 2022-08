Icade : promesse de vente pour un immeuble à Nanterre

Icade annonce avoir signé le 29 juillet une promesse synallagmatique de vente portant sur la cession de l'immeuble AXE 13, un bâtiment de plus de 16.000 m² de bureaux situés à Nanterre Préfecture (Hauts de Seine).



Entièrement loué à AXA pour une durée résiduelle de plus de 8,2 années, il fait partie d'un ensemble immobilier de quatre immeubles construits entre 2006 et 2010. Réalisée à un prix en ligne avec la valeur d'expertise, la vente est prévue fin octobre.



Après la cession du Millénaire 4 et de Gambetta en avril et juin dernier, cette nouvelle cession porte à près de 570 millions d'euros le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année.



