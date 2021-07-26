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Icade : relève ses prévisions 2021 après un solide S1

26/07/2021 | 07:43
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26 juillet (Reuters) - Le promoteur immobilier Icade fait état lundi dans un communiqué sur ses résultats semestriels :

* UN CHIFFRE DAFFAIRES EN CROISSANCE DE 33%, À 830 M AU S1 (+22% VERSUS. S1 2019)

* UN CASH-FLOW NET COURANT À 191,1 M, SOIT 2,57  PAR ACTION, EN HAUSSE DE +18% AU S1 (+ 8,9% VERSUS S1 2019)

* UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 188,1 M AU S1 CONTRE 5,2 M AU 30 JUIN 2020

* UNE HAUSSE DES REVENUS LOCATIFS : +3,5% À 348 M AU S1

* UNE CROISSANCE SOUTENUE DU RNR EPRA PAR ACTION À 2,43 , SOIT 180,9 M AU S1+6,4% (+8,9% VERSUS 1ER SEMESTRE 2019)

* UN CHIFFRE DAFFAIRES ÉCONOMIQUE SUR LE SEMESTRE À 536 M AU S1, EN HAUSSE DE +79% VERSUS. S1 2020, ET DE +38% VERSUS. S1 2019

* ICADE EST AUJOURDHUI CONFIANTE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS STRATÉGIQUES, ET COMPTE TENU DES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE, REVOIT SA GUIDANCE 2021 À LA HAUSSE-DG Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Dette nette 2021 6 261 M 7 373 M -
PER 2021 85,3x
Rendement 2021 5,49%
Capitalisation 5 692 M 6 696 M -
VE / CA 2021 7,81x
VE / CA 2022 7,22x
Nbr Employés 1 162
Flottant 43,2%
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Objectif de cours Moyen 71,75 €
Ecart / Objectif Moyen -4,58%
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Victoire Aubry Head-Finance, Legal & Information Technology
Frédéric Thomas Chairman
Laurent Maheu Head-Research & Studies
Jérôme Trottain Head-Compliance
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GECINA5.74%11 715
MIRVAC GROUP8.33%8 914
GPT GROUP5.56%7 136
SAFEHOLD INC.20.50%4 329
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