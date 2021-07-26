Icade : relève ses prévisions 2021 après un solide S1

26 juillet (Reuters) - Le promoteur immobilier Icade
fait état lundi dans un communiqué sur ses résultats
semestriels :
* UN CHIFFRE DAFFAIRES EN CROISSANCE DE 33%, À 830 M AU S1
(+22%
VERSUS. S1 2019)
* UN CASH-FLOW NET COURANT À 191,1 M, SOIT 2,57 PAR
ACTION, EN
HAUSSE DE +18% AU S1 (+ 8,9% VERSUS S1 2019)
* UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 188,1 M AU S1 CONTRE 5,2
M AU
30 JUIN 2020
* UNE HAUSSE DES REVENUS LOCATIFS : +3,5% À 348 M AU S1
* UNE CROISSANCE SOUTENUE DU RNR EPRA PAR ACTION À 2,43 ,
SOIT
180,9 M AU S1+6,4% (+8,9% VERSUS 1ER SEMESTRE 2019)
* UN CHIFFRE DAFFAIRES ÉCONOMIQUE SUR LE SEMESTRE À 536 M
AU S1,
EN HAUSSE DE +79% VERSUS. S1 2020, ET DE +38% VERSUS. S1 2019
* ICADE EST AUJOURDHUI CONFIANTE POUR ATTEINDRE SES
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES, ET COMPTE TENU DES RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE,
REVOIT SA GUIDANCE 2021 À LA HAUSSE-DG
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(Rédaction de Paris)