Paris, le 6 octobre 2021, 7h30

Icade reporte l'introduction en bourse d'Icade Santé dans l'attente de

conditions de marché plus favorables

Dans un contexte de marché actions particulièrement volatil, Icade et les actionnaires minoritaires d'Icade Santé décident de reporter le projet d'introduction en bourse d'Icade Santé.

Initié le 22 septembre dernier, ce projet ne peut en effet être réalisé dans des conditions satisfaisantes pour la société et ses actionnaires.

Avec le soutien de l'ensemble de ses actionnaires, le management d'Icade Santé demeure pleinement mobilisé et engagé pour poursuivre la mise en œuvre de son plan de croissance.

A PROPOS D'ICADE

Des lieux où il fait bon vivre

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre habiter et travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer

une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

A PROPOS D'ICADE SANTE

Des lieux qui prennent soin de vous

Icade Santé est un leader européen de l'immobilier de santé, qui accompagne les opérateurs de santé et de services aux personnes âgées dans leur stratégie d'externalisation et de développement immobilier. Les équipes du Groupe disposent d'un large éventail d'expertises en investissement immobilier, en gestion de projets complexes et d'une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Au 30 juin 2021, Icade Santé détenait 183 établissements, représentant un patrimoine de 6,0 milliards d'euros (6,4 milliards d'euros, droits inclus) et une surface locative totale d'environ 2,04 millions de m².

