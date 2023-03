Icade signe un accord avec Primonial REIM pour céder Icade Santé

Icade, les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et Primonial REIM annoncent la signature d'un accord d'exclusivité. Cet accord porte sur la liquidité de la participation d'Icade dans Icade Santé et sur l'organisation de la cession du portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe (IHE), pour une valorisation totale de la participation d'Icade dans sa Foncière Santé estimée à date à 2,6 milliards d'euros.



La première étape de l'opération, qui devrait être réalisée au plus tard fin juillet 2023, consiste en la cession par Icade de titres Icade Santé pour un montant de 1,4 milliard d'euros, représentant environ 64% de sa participation dans Icade Santé.



Par ailleurs, à la date du closing, Primonial REIM reprendrait la gestion du portefeuille.



La cession du solde de la participation d'Icade dans Icade Santé devrait intervenir d'ici fin 2025, principalement auprès de fonds gérés par Primonial REIM ou d'investisseurs identifiés par Primonial REIM, et sur le dernier ANR NTA d'Icade Santé publié à la date de liquidité concernée.



Icade extériorise le montant de plus-values latentes liées à ses participations dans Icade Santé et IHE (soit environ 1,2 milliard d'euros), générant une obligation de distribution de dividendes exceptionnels d'environ 710 millions d'euros, distribuables au rythme des cessions avec un étalement possible sur 2 ans.