Icade : surnage en Bourse grâce à son plus grand optimisme sur ses objectifs annuels

Icade (+0,3% à 39,84 euros) échappe à la baisse du marché après avoir relevé ses objectifs 2022 dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe immobilier vise désormais un cash-flow net courant groupe par action 2022 en croissance de 7% hors effet des cessions 2022 contre une progression de 4% précédemment. Le cash-flow net courant de la Foncière Santé 2022 est, lui, anticipé en croissance d'environ 5,7% à 6% contre de 5% à 6% auparavant.Icade a par ailleurs confirmé qu'il versera un dividende 2022 en hausse de 3% à 4%, sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2023.S'agissant de ses perspectives 2023, Icade explique disposer de fondamentaux très solides avec une structure financière " solide " et d'un portefeuille de bureaux qui " dispose de réels atouts sur son marché ".A propos de ses actifs de santé, le groupe juge que leur l'attractivité est " confirmée ". Il évoque au sujet de ces derniers une ambition d'investissements de 3 milliards d'euros " à adapter ". 40% de cet objectif devrait cependant être réalisé d'ici à la fin de l'année.Fin octobre à l'occasion de la publication de ses revenus 9 mois, Icade avait prévenu que la Foncière Santé avait ralenti son rythme d'investissement dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt depuis le début de l'année 2022. " Ainsi, compte tenu du nouvel environnement financier, et de valeurs de transactions toujours stables, le volume annuel d'investissements sur 2022 devrait être inférieur aux objectifs initiaux ", avait précisé le groupe.La " liquidité " est en outre " toujours sur la feuille de route ". A l'automne dernier, Icade avait souhaité ouvrir son capital via une introduction en Bourse, qu'il avait finalement abandonnée du fait des conditions de marché.Le groupe immobilier ajoute que l'activité de promotion " poursuivra sa dynamique de croissance et l'amélioration de sa profitabilité ".Icade a conclu sa communication en indiquant d'un nouveau plan à moyen-terme sera présenté le 20 février 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022.