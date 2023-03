La valeur du jour à Paris - Icade en forme en Bourse après la cession de son immobilier de santé

Le suspens à propos de l’avenir d’Icade Santé a pris fin hier soir : la foncière de santé sera cédée à Primonial REIM. Cette cession est saluée par une progression de 5,12% à 48,86 euros de l’action Icade au sein d’un marché parisien encore groggy par la faillite de Silicon Valley Bank. Icade Santé devait être initialement introduite en Bourse, mais l’opération avait été ajournée en octobre 2021 en raison des conditions de marché. La première étape de l'opération consiste en la cession par Icade de 64% de sa participation dans Icade Santé pour un montant de 1,4 milliard d'euros.



Dans le détail, des titres Icade Santé seraient vendus pour 1,1 milliard d'euros à des fonds gérés par Primonial REIM et pour un montant de 100 millions d'euros à Société Générale Assurance, qui se renforcerait à cette occasion dans Icade Santé. Il serait procédé par ailleurs à une réduction de capital inégalitaire par annulation d'actions Icade Santé au profit d'Icade pour un montant de 200 millions d'euros.



Cette première étape devrait être réalisée au plus tard fin juillet 2023 et Icade déconsoliderait alors Icade Santé de ses comptes consolidés.



La cession du solde de la participation d'Icade dans Icade Santé devrait intervenir d'ici fin 2025, principalement auprès de fonds gérés par Primonial REIM ou d'investisseurs identifiés par Primonial REIM.



Les actionnaires d'Icade Healthcare Europe, dont Icade détient 59,4% du capital, ont par ailleurs décidé dans le cadre de cet accord de mettre en vente le portefeuille d'actifs de la société, valorisé à environ 850 millions d'euros sur la base des expertises au 31 décembre 2022. Un mandat a été confié à Primonial REIM qui aura la charge de procéder à la cession du portefeuille selon des modalités et un calendrier permettant d'en optimiser la valorisation.



Les produits de cession serviraient en priorité au remboursement du compte courant d'actionnaire d'Icade pour un montant de 327 millions d'euros. Le solde serait distribué aux actionnaires d'IHE, soit un montant représentant 336 millions d'euros pour Icade.



Degroof Petercam salue " une transaction historique, qui marquerait le retrait complet de l'entreprise de l'immobilier de santé ".



" L'opération est relativement complexe et réalisée en deux temps, mais elle est globalement en ligne avec le scénario développé dans notre étude qui conclut à une opération positive pour le cours de bourse à court terme, mais laisse à moyen terme Icade à la tête d'un portefeuille moins diversifié et clairement moins attractif " , a commenté Invest Securities.



Icade dégagerait environ 1,2 milliard d'euros de plus-values liées à ses participations dans Icade Santé et IHE, générant une obligation de distribution de dividendes exceptionnels d'environ 710 millions d'euros, distribuables au rythme des cessions avec un étalement possible sur 2 ans.



Cette opération permettrait également à Icade de générer des liquidités significatives pour lui permettre de saisir des opportunités de croissance.



Le groupe immobilier précise qu'avec des flux de trésorerie pouvant représenter jusqu'à 3 milliards d'euros, l'opération permettrait également un désendettement sensible et un renforcement des ratios de dette dès 2023.



La conclusion des accords définitifs relatifs à l'opération n'interviendra qu'une fois achevée le processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel d'Icade.