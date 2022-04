Nominations chez Icade : Laurent Poinsard devient Secrétaire Général d'Icade Santé et Séverine Floquet-Schmit rejoint le Comité Exécutif d'Icade, e...

CARNET DE NOMINATION

Issy-les-Moulineaux, le 5 avril 2022

NOMINATIONS CHEZ ICADE :

LAURENT POINSARD DEVIENT SECRETAIRE GENERAL D'ICADE SANTE

ET SEVERINE FLOQUET-SCHMIT REJOINT LE COMITE EXECUTIF, EN CHARGE DE L'AUDIT, DES

RISQUES, DE LA CONFORMITE ET DU CONTROLE INTERNE

À compter du 1er avril 2022, Laurent Poinsard est nommé Secrétaire Général d'Icade Santé. Séverine

Floquet-Schmit rejoint le Comité Exécutif d'Icade, en charge de l'Audit, des Risques, de la Conformité et du Contrôle Interne.

Expert-comptable et titulaire d'une MSTCF (master CCA), Laurent Poinsard a débuté sa carrière en 1990 comme auditeur financier chez PwC. En 1994, il devient contrôleur financier chez Groupama. Après 10 ans à la Direction Financière de Silic, il intègre Icade en 2013, comme directeur organisation et performance et devient en octobre 2015 Directeur de l'Audit, des Risques et du

Contrôle Interne. Depuis 2017, il était membre du Comité Exécutif, en charge de l'Audit, des Risques, de la Conformité et du Contrôle Interne. Il est par ailleurs membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor).

Titulaire d'un DESS « Contrôle, Gouvernance et Stratégies » (Paris Dauphine) et d'un DESCF, Séverine Floquet-Schmit a débuté sa carrière en 1994, comme responsable de Mission d'Audit Externe chez KPMG. En 1998, elle entre chez

Studio Canal, comme Directeur Comptable, puis Directeur financier de StudioCanal Image, puis Directeur comptable, consolidation et reporting. En 2003, elle rejoint le Groupe Canal + comme Directeur des opérations financières, puis Directeur adjoint audit et contrôle interne. Depuis son entrée chez Icade en 2018, elle était Directrice de l'Audit au sein de la Direction de l'Audit, des Risques, de la Conformité et du Contrôle Interne.

