Rotation d'actifs soutenue pour la Foncière Tertiaire d'Icade : • Finalisation du plan de cessions 2021 • Plan de cessions 2022 : signature d'une...

Cet immeuble de près de 24 600 m², entièrement loué à BNPP pour une durée résiduelle de 7 années, a été construit et livré en octobre 2016 et est doté des meilleurs standards techniques et environnementaux.

La vente est prévue en mars 2022, après la levée des conditions suspensives usuelles.

Après la cession de l'immeuble Le Millénaire 1 (29 000 m2) en avril 2021, et dans le prolongement des cessions du Millénaire 2 et 3 ces dernières années, Icade achève ainsi le redéveloppement du Parc du Millénaire et démontre sa capacité à transformer ses réserves foncières en véritable quartier de ville. Les cessions réalisées sur le parc du Millénaire s'élèvent à près de 740 M€ et ont généré un montant de plus-values très significatif.

Le produit de la cession du Millénaire 4 permettra à Icade de lancer de nouvelles opérations sur ce secteur en forte mutation en mobilisant certaines de ses charges foncières.

