Stratégie bas carbone d'Icade : Objectif trajectoire 1,5°

- Émissions de GES sur la Foncière Tertiaire réduites de 27% depuis 2015

- +16 000 tonnes de CO2 compensées en 2020, objectifs de compensation renforcés en 2021

- Accélération dans la construction bas carbone avec le lancement de « Urbain des Bois »

- Dotation d'un fonds Climat à hauteur de 2,5M€ par an

« Concevoir, construire, gérer et investir dans des lieux à l'empreinte carbone réduite » : moins d'un an après l'inscription de sa Raison d'être en préambule des statuts de la société, Icade se donne un nouveau cap avec des engagements bas carbone renforcés.

En 2021, au travers de 4 engagements supplémentaires, la stratégie « Low Carbon by Icade » mobilise toute l'entreprise

1. Des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre significativement renforcés

- Promotion : 100% des bureaux de plus de 5 000 m² et 50% des logements labellisés E+C- au niveau E2C1 en 2022

- Foncière Tertiaire : -45% d'intensité carbone entre 2015 et 2025 (en kg en CO2/m²/an), déjà alignée sur une trajectoire 1,5°C

- Foncière Santé : 100% des constructions neuves de plus de 4 000 m² certifiées HQE

- Corporate : Exemplarité, réduction et compensation de son empreinte carbone en impliquant ses collaborateurs

2. Une politique de compensation volontariste et responsable

Mise en place par Icade d'une politique de compensation locale de ses émissions résiduelles, intervenant en complément de ses efforts de réduction carbone, et ce uniquement pour ses activités déjà alignées sur une trajectoire 1,5°C.

Pour ce faire, deux partenaires rigoureusement sélectionnés avec des projets aux meilleurs standards :

- Stock CO 2 : Issue du start-up studio Urban Odyssey by Icade, cette jeune entreprise est dédiée à la compensation carbone sur le territoire français et fait l'interface avec des porteurs de projets labellisés bas carbone en France.

- La Société Forestière : société spécialisée dans l'exploitation et la valorisation de forêts en France, elle accompagne Icade en tant que porteur de projets forestiers bénéficiant du Label bas carbone.

Dès 2020, Icade a financé des opérations de boisement/reboisement labellisées bas carbone en France en vue de compenser les émissions résiduelles annuelles de la Foncière Tertiaire et des bâtiments occupés par ses collaborateurs en Ile-de-France, soit 16 000 tonnes de CO2.

3. Une accélération dans la construction bas carbone

Création de « Urbain des bois », filiale de promotion logement dédiée à la construction bois et personnalisée d'Icade Promotion, qui ambitionne un chiffre d'affaires de 100 M€ à horizon 2025.

100% de nos projets tertiaires seront labellisés E+C- (ou équivalent).

4. Des ressources renforcées : création d'un fonds climat dédié

Avec 2,5 M€ de ressources mobilisées dès 2021, ce fonds financera :