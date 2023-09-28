* LA CRISE DE LA DETTE SOUVERAINE DE L'UNION EUROPÉENNE EST UN PROBLÈME MAJEUR POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT.
* L'EUROPE A BESOIN D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE DE L'ÉCONOMIE MONDIALE, MAIS ELLE A BESOIN D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE DE L'ÉCONOMIE MONDIALE, MAIS ELLE A BESOIN D'UNE POLITIQUE D'OUVERTURE DE L'ÉCONOMIE MONDIALE.
* ACKMAN DIT QU'IL POURRAIT VOIR LE RENDEMENT À 10 ANS S'APPROCHER DE 5% À COURT TERME - CNBC
* ACKMAN DIT QUE L'ALPHABET EST NOTRE DEUXIÈME INVESTISSEMENT LE PLUS IMPORTANT - CNBC
* ACKMAN DIT QUE NOUS AVONS UNE ÉCONOMIE QUI RESTE FORTE, UNE INFLATION PERSISTANTE - CNBC
* LA FRANCE EST EN TRAIN DE SE DOTER D'UN SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LES DROITS DE L'HOMME - CNBC
* L'ÉCONOMIE EST ENCORE FORTE ET L'INFLATION PERSISTANTE - CNBC