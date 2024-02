Icahn Enterprises L.P. est une société holding diversifiée, qui possède des filiales engagées dans les activités opérationnelles : Investissement, Énergie, Automobile, Emballage alimentaire, Immobilier, Mode maison et Pharma. Le segment Investissement de la société se compose de divers fonds d'investissement privés (Fonds d'investissement). Le secteur Énergie est géré par sa filiale CVR Energy, Inc. (CVR Energy). Elle gère son secteur automobile par le biais de sa filiale à 100 %, Icahn Automotive Group LLC (Icahn Automotive). La société gère son secteur de l'emballage alimentaire par le biais de sa filiale, Viskase Companies, Inc. Son segment Immobilier se compose principalement d'immeubles de placement, du développement et de la vente de maisons unifamiliales et de la gestion d'un country club. Elle exploite son segment Home Fashion par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, WestPoint Home LLC (WPH). Elle gère son secteur pharmaceutique par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Vivus LLC.