Hindenburg Research, le vendeur à découvert qui s'est déjà battu cette année avec des magnats très en vue tels que Carl Icahn et l'Indien Gautam Adani, a déclaré mardi que sa dernière cible était une société holding basée au Kazakhstan.

L'information a fait chuter les actions de Freedom Holding, cotée au Nasdaq, de près de 9 %, à 69,30 dollars, dans les transactions de pré-marché. Freedom n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les unités de Freedom sont impliquées dans le courtage de titres au détail, la tenue de marché et les services de banque d'investissement. Elle possède également une banque et deux compagnies d'assurance opérant au Kazakhstan, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

Hindenburg a déclaré que ses recherches sur la société avaient révélé des "signes caractéristiques de faux revenus" et des preuves qu'elle "contourne effrontément les sanctions".

Freedom présentait également des signes de manipulation du marché, tant au niveau de ses investissements que de ses propres actions, a ajouté M. Hindenburg.

Le vendeur à découvert a déclaré que Freedom avait "ouvertement admis" qu'elle fournissait des services à des personnes sanctionnées et a souligné une déclaration faite par la société au début du mois. "Au cours de l'exercice 2023, nos filiales Freedom Bank KZ et Freedom Global ont fourni des services de courtage à certaines personnes et entités qui font l'objet de sanctions imposées par l'OFAC (Office of Foreign Assets Control), l'Union européenne ou le Royaume-Uni", avait déclaré Freedom dans son communiqué.

"Ces transactions n'ont eu aucun lien avec les États-Unis, l'Union européenne ou le Royaume-Uni, selon le cas", avait déclaré la société à l'époque.

Cette année, Hindenburg a été à l'avant-garde des attaques de vendeurs à découvert, qui ont ébranlé plusieurs entreprises de premier plan. Ses campagnes ont entraîné une déroute des actions des sociétés du conglomérat indien Adani Group et de la société d'investissement Icahn Enterprises.