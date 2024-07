Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ICAPE HOLDING (Paris:ALICA) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 34 808

Solde en espèces : 219 243,27 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 43 332 titres 448 643,14 € 983 transactions VENTE 33 997 titres 354 900,34 € 755 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 25 473

Solde en espèces : 112 985,97 €

Depuis le 29 décembre 2023, il a été procédé à :

Un apport complémentaire de 200 000,00 € en date du 2 janvier 2024.

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

500 000€

À propos du Groupe ICAPE

Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés et des pièces électroniques à façon. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 35 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 179,5 millions d’euros.

Pour en savoir plus : icape-group.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 983 43 332 448 643,14 755 33 997 354 900,34 02/01/2024 12 393 5386,4 16 572 7953,7 03/01/2024 15 673 8876,8 1 4 52,4 04/01/2024 25 1120 14051,6 2 140 1743 05/01/2024 4 167 2008,6 4 155 1875,5 08/01/2024 3 42 513,65 6 170 2081,1 09/01/2024 16 596 7234,8 4 32 386,7 10/01/2024 13 511 6112,6 7 65 780,1 11/01/2024 1 21 248,85 1 70 829,5 12/01/2024 3 40 474 0 0 0 15/01/2024 3 75 888,35 1 5 59,25 16/01/2024 1 40 472 0 0 0 17/01/2024 5 112 1316,65 2 125 1468,75 18/01/2024 1 6 70,5 1 1 11,8 19/01/2024 1 50 587,5 2 199 2348,2 22/01/2024 4 225 2648 2 200 2360 23/01/2024 1 1 11,8 0 0 0 24/01/2024 3 121 1427,8 3 32 378,1 25/01/2024 7 350 4110,35 5 17 199,95 26/01/2024 2 251 2960,3 13 758 9049,95 29/01/2024 1 50 582,5 4 19 223,7 30/01/2024 0 0 0 3 12 142,7 31/01/2024 7 440 5162,55 1 3 35,4 01/02/2024 3 81 938,35 0 0 0 02/02/2024 5 82 956,2 0 0 0 05/02/2024 3 270 3118,6 4 98 1141,7 06/02/2024 4 91 1046,5 0 0 0 07/02/2024 0 0 0 0 0 0 08/02/2024 21 1120 12477,1 2 8 88,45 09/02/2024 11 599 6252,3 1 20 210 12/02/2024 20 1029 10286,9 5 313 3099,63 13/02/2024 9 204 2064,1 25 1120 11469,4 14/02/2024 3 120 1254,35 8 798 8458,8 15/02/2024 8 808 8344,6 5 265 2784,75 16/02/2024 8 429 4369,05 0 0 0 19/02/2024 13 769 7641,22 3 35 348,6 20/02/2024 7 170 1680,4 2 50 494 21/02/2024 2 15 147,9 4 81 801,52 22/02/2024 12 502 4939,78 6 317 3133,36 23/02/2024 17 1347 13002,74 3 105 1037,4 26/02/2024 2 53 505,5 5 68 650,4 27/02/2024 16 1073 10055,42 3 22 208,12 28/02/2024 10 741 6832,4 1 75 702 29/02/2024 0 0 0 3 151 1400,38 01/03/2024 17 1256 11413,88 3 120 1115 04/03/2024 0 0 0 7 254 2336,1 05/03/2024 0 0 0 3 78 723,88 06/03/2024 11 700 6386 0 0 0 07/03/2024 12 547 4942,74 1 20 182 08/03/2024 2 25 223 11 902 8220,16 11/03/2024 24 886 7941,56 4 82 754,12 12/03/2024 25 806 6765,4 11 245 2105,28 13/03/2024 18 457 3618,02 15 350 2785,64 14/03/2024 6 273 2123,94 1 40 312,8 15/03/2024 2 125 967 7 252 1956,92 18/03/2024 8 321 2479,46 5 110 858,2 19/03/2024 3 120 916,8 2 124 949,84 20/03/2024 3 240 1831 1 4 30,64 21/03/2024 6 196 1480,28 0 0 0 22/03/2024 3 118 885 0 0 0 25/03/2024 5 150 1129,82 21 1084 8273,44 26/03/2024 2 83 647,82 26 1402 11229,4 27/03/2024 20 889 7254,58 12 825 6805,6 28/03/2024 18 721 5998,82 35 2323 20624,94 02/04/2024 6 296 3066,1 25 923 9588,86 03/04/2024 21 590 7097,85 21 1316 16764,2 04/04/2024 17 718 8478,75 13 791 9382,65 05/04/2024 26 1447 16957,8 14 605 7314,25 08/04/2024 5 173 1954,05 3 196 2217,1 09/04/2024 32 1391 14826,1 8 203 2132,05 10/04/2024 4 150 1590 1 15 159,75 11/04/2024 2 60 636 1 48 511,2 12/04/2024 6 261 2755,05 0 0 0 15/04/2024 14 605 6204,55 1 10 102 16/04/2024 5 184 1856,58 0 0 0 17/04/2024 3 71 708,58 1 100 998 18/04/2024 7 176 1750,94 2 16 159,36 19/04/2024 2 50 497 2 109 1085,82 22/04/2024 5 168 1670,52 2 91 908,18 23/04/2024 1 70 695,8 1 150 1497 24/04/2024 13 923 9094,3 1 10 98,4 25/04/2024 1 70 690,2 0 0 0 26/04/2024 8 485 4750,5 1 10 97,8 29/04/2024 10 470 4566,7 2 20 193,5 30/04/2024 3 117 1129,94 2 5 48,5 02/05/2024 13 437 4141,62 3 261 2476,08 03/05/2024 3 225 2145,98 9 246 2365,6 06/05/2024 8 253 2429,68 4 58 562,36 07/05/2024 3 205 1962,3 2 200 1916 08/05/2024 0 0 0 6 147 1416,14 09/05/2024 0 0 0 11 244 2379,7 10/05/2024 2 100 980 1 100 980 13/05/2024 4 52 510,6 0 0 0 14/05/2024 0 0 0 3 66 647,52 15/05/2024 0 0 0 4 231 2277,3 16/05/2024 0 0 0 8 315 3124,66 17/05/2024 0 0 0 15 793 8055,29 20/05/2024 1 50 510 1 150 1545 21/05/2024 3 264 2768,8 16 1209 13191,35 22/05/2024 6 374 4573,15 21 1108 13187,3 23/05/2024 14 974 11290,85 6 401 4703,6 24/05/2024 3 10 114 8 623 7273,7 27/05/2024 10 728 8343,55 4 165 1897,5 28/05/2024 7 216 2463,15 5 85 970,5 29/05/2024 6 114 1298,9 0 0 0 30/05/2024 7 232 2620,45 7 310 3526,5 31/05/2024 2 70 814 19 750 8922,15 03/06/2024 13 654 8005,65 8 501 6272,1 04/06/2024 28 946 11183,8 3 59 698,35 05/06/2024 1 21 239,4 2 60 687 06/06/2024 1 49 558,6 0 0 0 07/06/2024 5 185 2099,5 1 15 171,75 10/06/2024 8 117 1315,65 3 73 827,4 11/06/2024 2 30 336 0 0 0 12/06/2024 10 302 3342 3 185 2045,5 13/06/2024 6 81 915,3 20 1236 14559,75 14/06/2024 32 904 10208,85 7 173 1933,65 17/06/2024 14 798 8306,9 0 0 0 18/06/2024 24 905 8853,36 12 336 3302,34 19/06/2024 19 1032 9549,08 14 173 1596,82 20/06/2024 0 0 0 13 498 4654,96 21/06/2024 6 437 4061,28 4 225 2100,06 24/06/2024 14 668 6098,28 7 117 1074,34 25/06/2024 2 3 27,36 9 212 1949,82 26/06/2024 4 123 1138,76 3 66 612,6 27/06/2024 1 29 269,7 35 1531 15537,91 28/06/2024 23 569 6125,2 34 2137 24926,85

À propos du Groupe ICAPE

Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés et des pièces électroniques à façon. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 35 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 179,5 millions d’euros.

Pour en savoir plus : icape-group.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240701176042/fr/