L'essentiel :

- Thierry Ballenghien cède 150 000 actions d'ICAPE, soit 1,85% du capital, à Farringdon European Opportunities.

- Le président d'ICAPE détient désormais 49,1% du capital et 55,88% des droits de vote.

- L'opération vise à accroître la liquidité du titre et intégrer un investisseur de long terme.



Le Groupe ICAPE annonce l'entrée du fonds Farringdon European Opportunities à son capital, suite à la cession hors marché de 150 000 actions par son président et fondateur, M. Thierry Ballenghien. Cette transaction représente 1,85% du capital social d'ICAPE et a été réalisée via la holding familiale Balwen Holding.



À l'issue de cette opération, M. Ballenghien détient 49,1% du capital, contre 50,96% auparavant, et conserve le contrôle de la société avec 55,88% des droits de vote, contre 57,43% précédemment. Le fonds Farringdon European Opportunities est un investisseur long terme spécialisé dans les entreprises européennes sous-évaluées.



Cette opération a pour objectifs d'accroître la liquidité du titre ICAPE et d'intégrer un investisseur reconnu à long terme. Elle marque également une étape dans le développement du Groupe et ses ambitions de croissance.



Le Groupe ICAPE, fondé en 1999, est un distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés et de pièces électroniques à façon. Il dispose d'une plateforme mondiale de 39 filiales et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 200,3 millions d'euros au 31 décembre 2025.



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