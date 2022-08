Icape Holding : acquisition réalisée au Danemark

Icape Holding annonce l'acquisition de 100% du capital de Mon Print, fournisseur de solutions de circuits imprimés au Danemark, pour un prix d'achat de 0,7 million d'euros qui pourra faire l'objet de compléments dépendant des résultats 2022 et 2023 de Mon Print.



Cette société fournit en particulier des services à ses clients dans les domaines du médical, des télécommunications, de l'industrie et du commerce. En 2021, elle a généré un chiffre d'affaires annuel net s'élevant à 9,4 millions de couronnes danoises et un EBIT de 0,7 million.



La consolidation de cette acquisition se fera à compter du 1er janvier 2022, celle-ci étant entièrement financée en numéraire. La nouvelle entité sera baptisée Icape Denmark et intégrée en tant que filiale du distributeur de cartes de circuits imprimés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.