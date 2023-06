Icape: Yann Duigou nouveau directeur général en remplacement de Cyril Calvignac

Icape, distributeur de cartes de circuits imprimés a annoncé que Yann Duigou, actuel Chief Marketing Officer du Groupe, devient Directeur Général en remplacement de Cyril Calvignac, démissionnaire. Entré chez Icape en 2003 et patron depuis 2015, Cyril Calvignac continuera à accompagner le Groupe jusqu’à la fin de l’année 2023 afin d’assurer cette transition. Yann Duigou, âgé de 61 ans, administrateur du Groupe, dispose de plus de trente années d’expérience au sein de l’industrie électronique et du PCB.



Avant de rejoindre le Groupe Icape en 2017 en qualité de Directeur en charge du e-commerce, il a occupé différents postes exécutifs au sein du groupe électronique Cire. Il en a notamment exercé les fonctions de Directeur d'usines, puis Directeur Général pendant dix ans, de 2002 à 2012. Yann Duigou est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG Paris).



Le Conseil d'Administration remercie Cyril Calvignac " pour sa vision, son engagement et son action au service du Groupe depuis 2003, pour lequel il a notamment mené à bien l'introduction en bourse ".