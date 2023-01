Icape : fin des activités du groupe en Russie

Le groupe Icape annonce aujourd'hui avoir pris la décision de mettre fin à ses activités basées en Russie et de stopper

les prises de commandes depuis le 1er janvier 2023.



'Les négociations sur les conditions de sortie de ses actifs ont été entamées et doivent aboutir dans les meilleurs délais', souligne Icape.



Le groupe précise que ce retrait n'aura pas d'impact significatif sur son chiffre d'affaires ni sur ses résultats, ni en 2022 ni au-delà.



