Icape Holding est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de circuits imprimés et de pièces techniques sur mesure. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de circuits imprimés (84,7%) : circuits simples, souples, flexibles, rigides, etc. ; - vente de pièces électromécaniques (15,3%) : faisceaux de câbles, connecteurs, adaptateurs, transformateurs, bobines, etc. En outre, le groupe développe une activité d'assemblage électronique.