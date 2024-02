Ice Make Refrigeration Limited est une entreprise de fabrication d'équipements de réfrigération basée en Inde. La société est engagée dans la fourniture de solutions de refroidissement personnalisées à divers clients dans un large éventail d'industries en fabriquant et en fournissant des produits et des équipements de réfrigération. Ses catégories de produits comprennent l'entreposage frigorifique, la réfrigération commerciale, la réfrigération industrielle, la réfrigération de transport et la réfrigération à l'ammoniac. Les produits d'entreposage frigorifique de la société comprennent des chambres froides, des panneaux PUF pour chambres froides et des accessoires, des groupes frigorifiques pour chambres froides, des chambres froides solaires, des refroidisseurs et des congélateurs à air pulsé, des refroidisseurs à porte vitrée et des chambres de maturation. Ses produits de réfrigération commerciale comprennent une fabrique de crème glacée, un refroidisseur de lait en vrac, une machine de production de bonbons glacés, un durcisseur de crème glacée et un lyophilisateur sous vide. La société opère sous sa propre marque, Ice Make, ainsi que sous les marques Bharat et TransFreez par l'intermédiaire de sa filiale Bharat Refrigerations Private Limited.

Secteur Equipements et composants électriques