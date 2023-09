Iceland Seafood International hf est une société basée en Islande, qui se concentre principalement sur l'industrie alimentaire. La société opère en tant que fournisseur de produits de poisson frais, congelés et salés. La société est présente dans le monde entier grâce à un certain nombre de filiales en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis, entre autres. Les marques de la société sont Islandia et Iceland Gold. La marque Islandia propose des produits de la mer surgelés salés humides et légèrement salés. La marque Iceland Gold fournit une large gamme de produits de la mer surgelés, tels que le saumon, la morue, les crevettes, l'aiglefin, le lieu noir, le sébaste doré, entre autres. La société a établi des partenariats avec des transformateurs dans les régions de l'Atlantique Nord et de l'Asie du Sud-Est.

Secteur Pêche et agriculture