ICG Enterprise Trust Plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société investit dans des fonds de capital-investissement et directement dans des sociétés privées. Son objectif d'investissement est d'assurer une croissance à long terme en investissant dans des sociétés privées gérées par des gestionnaires de fonds de capital-investissement. Elle cherche à investir dans des sociétés génératrices de trésorerie, principalement aux États-Unis et en Europe. Il détient des participations dans des sociétés en commandite à capital fixe qui investissent dans des sociétés sous-jacentes à des fins d'appréciation du capital. Il investit dans divers secteurs, tels que la technologie, les médias et les télécommunications, les biens et services de consommation, la santé, les services aux entreprises, l'industrie, l'éducation, les loisirs et autres. Ses filiales comprennent ICG Enterprise Trust Limited Partnership, ICG Enterprise Trust (2) Limited Partnership et ICG Enterprise Trust Co-investment Limited Partnership. Son gestionnaire d'investissement et gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) est ICG Alternative Investment Limited.