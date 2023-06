ICG Enterprise Trust signe une nouvelle facilité de crédit renouvelable jusqu'en 2027

(Alliance News) - ICG Enterprise Trust PLC a annoncé jeudi la signature d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable, effective depuis la veille.

L'investisseur londonien dans les rachats d'entreprises en Amérique du Nord et en Europe a déclaré que la facilité de crédit renouvelable de 240 millions d'euros remplaçait la précédente et prolongeait l'échéance de sa facilité de financement d'un an, jusqu'à la fin du mois de mai 2027.

ICG a déclaré que l'objectif de la facilité restait inchangé, à savoir le financement des fluctuations à court terme du fonds de roulement.

La présidente Jane Tufnell a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir accepté cette facilité et d'élargir notre base de financement avec deux nouveaux partenaires prêteurs. L'accord de ce RCF renforce la solidité de notre bilan et soutient la capacité d'ICG Enterprise Trusts à poursuivre la mise en œuvre de son portefeuille d'investissements et à produire des résultats pour ses actionnaires".

Les actions d'ICG Enterprise étaient en hausse de 1,2 % à 1 164,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.