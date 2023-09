ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd - investisseur londonien en dette immobilière britannique - le conseil d'administration et le gestionnaire d'investissement revoient la valeur comptable de tous les actifs "à la lumière de la détérioration des conditions du marché de l'immobilier et de la dette" au cours des six mois qui se sont terminés le 31 juillet, le premier semestre de l'exercice financier de la société. Les résultats de cet examen et une mise à jour de la stratégie seront fournis avec les résultats intermédiaires, qui devraient être publiés la semaine prochaine.

"Le gestionnaire d'investissement poursuit plusieurs stratégies simultanées pour protéger la valeur de la garantie immobilière sous-jacente et maintenir les opérations dans les parcs", indique la société. "Bien que les sensibilités commerciales ne permettent pas de divulguer des informations spécifiques, les options comprennent la vente de l'entreprise, la vente d'actifs individuels et l'introduction de partenaires stratégiques et/ou d'une nouvelle équipe de direction. Toutes ces options sont activement étudiées.

Cours actuel de l'action : 27,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 53

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

