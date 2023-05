ICG-Longbow Senior : baisse du bénéfice annuel et baisse du dividende

(Alliance News) - ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd a fait état lundi d'une baisse significative de son bénéfice en raison d'une provision élevée pour pertes de crédit attendues sur les actifs financiers.

L'investisseur londonien en dette immobilière britannique a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'année qui s'est terminée le 31 janvier est tombé à 2 millions de livres sterling, contre 7,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le revenu total a diminué de 24 %, passant de 9,5 millions de livres sterling à 7,3 millions de livres sterling.

La société a déclaré une provision pour pertes de crédit attendues sur les actifs financiers de 3,9 millions de livres sterling pour l'exercice 2023, alors qu'elle n'en avait aucune l'année précédente.

"La récente hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni et la détérioration des perspectives économiques à court terme ont eu un impact sur le marché immobilier britannique dans la plupart des secteurs, réduisant la valeur et la liquidité. En conséquence, la réserve de fonds propres de la société a été érodée", a déclaré ICG-Longbow.

La société a déclaré un dividende total de 3,6 pence par action, soit 36 % de moins que les 5,6 pence de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, elle a déclaré : "Il ne fait aucun doute que nous sommes sur la bonne voie : "Il ne fait aucun doute que nous opérons aujourd'hui sur un marché plus difficile que lorsque nous vous avons présenté nos derniers rapports annuels et intermédiaires", ajoutant que "nous continuerons à travailler avec le gestionnaire d'investissement pour gérer ces risques et obtenir le meilleur résultat pour les actionnaires dans les délais les plus réalistes".

Les actions d'ICG-Longbow ont clôturé en baisse de 4,2 % à 35,50 pence chacune lundi à Londres.

