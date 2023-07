Ichor Holdings, Ltd. se consacre à la conception, à l'ingénierie et à la fabrication de sous-systèmes et de composants de distribution de fluides critiques pour les équipements d'équipement de semi-conducteurs. Les principaux produits proposés par la société comprennent des systèmes et sous-systèmes de distribution de gaz et de produits chimiques, collectivement appelés systèmes et sous-systèmes de distribution de fluides, qui sont des éléments clés des outils de traitement utilisés dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs. Ses sous-systèmes de distribution de gaz fournissent, surveillent et contrôlent des quantités précises de gaz spécialisés utilisés dans les processus de fabrication des semi-conducteurs, tels que la gravure et le dépôt. Les systèmes et sous-systèmes de distribution de produits chimiques de la société mélangent et distribuent avec précision les produits chimiques liquides réactifs utilisés dans les processus de fabrication de semi-conducteurs, tels que la planarisation chimico-mécanique, la galvanoplastie et le nettoyage. La société fournit également des composants usinés avec précision, des pièces soudées, des composants soudés par faisceau d'électrons et au laser, ainsi que d'autres produits.