ICICI Bank, le deuxième plus grand prêteur privé de l'Inde, a déclaré un bénéfice plus élevé que prévu pour le premier trimestre samedi, grâce à une croissance robuste des prêts et à des revenus de prêts de base sains.

Le bénéfice net autonome du prêteur basé à Mumbai, hors filiales, a augmenté de 14,6 % pour atteindre le chiffre record de 110,6 milliards de roupies (1,32 milliard de dollars) au cours du trimestre avril-juin.

Ce chiffre dépasse l'estimation moyenne des analystes qui était de 105,61 milliards de roupies, selon les données de LSEG.

Les revenus nets d'intérêts, ou la différence entre les intérêts gagnés sur les prêts et payés sur les dépôts, ont augmenté de 7,3 % pour atteindre 195,5 milliards de roupies.

La marge nette d'intérêt (MNI) - un indicateur clé de la rentabilité - est tombée à 4,36 %, contre 4,78 % un an plus tôt et 4,40 % au trimestre précédent, en raison d'une augmentation du coût des fonds.

Alors que les banques indiennes ont connu une forte demande de prêts, aidées par une croissance économique saine et la consommation urbaine, les marges ont été mises sous pression, les banques devant augmenter les dépôts pour financer la croissance des prêts.

Les prêteurs privés Kotak Mahindra Bank et Yes Bank ont fait état d'une contraction de leur marge nette d'intérêts pour le trimestre.

Le total des prêts d'ICICI Bank a augmenté de 15,9 % au cours du trimestre, tandis que les dépôts ont augmenté de 15 %.

La qualité de ses actifs s'est améliorée, avec un ratio d'actifs non performants bruts (NPA) de 2,15 % à la fin du mois de juin, contre 2,16 % à la fin des trois mois précédents.

Les provisions et éventualités, c'est-à-dire les fonds mis de côté pour faire face à d'éventuelles créances douteuses, ont augmenté pour atteindre 13,32 milliards de roupies, contre 12,92 milliards de roupies il y a un an (1 $ = 83,7030 roupies indiennes) (Reportage de Siddhi Nayak à Mumbai, Rédaction de William Maclean).