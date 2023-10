Les valeurs sûres indiennes devraient ouvrir en baisse ce lundi, à l'instar de leurs homologues asiatiques, l'aggravation du conflit au Moyen-Orient ayant troublé les esprits, tandis que la réaction du marché aux résultats trimestriels des principaux prêteurs privés est attendue.

Le GIFT Nifty indien était en hausse de 0,27% à 19 479,50, plus haut que sa clôture précédente, à 8:11 a.m. IST, mais plus bas que la clôture du Nifty 50 vendredi à 19 524,65.

Les marchés asiatiques sont en baisse de 0,5 %, le conflit entre Israël et le Hamas s'étant intensifié et ayant affecté le sentiment. Les États-Unis ont mis en garde contre un risque important pour leurs intérêts au Moyen-Orient. [MKTS/GLOB]

Entre-temps, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé lundi à 91,50 dollars le baril, après avoir dépassé les 93 dollars lors de la session précédente. La hausse des prix du pétrole est négative pour les importateurs de la matière première comme l'Inde. [O/R]

Les banques seront au centre de l'attention après que les principaux prêteurs privés, y compris ICICI Bank, aient publié leurs résultats du trimestre de septembre au cours du week-end.

ICICI Bank a battu ses estimations trimestrielles, affichant un bond de près de 36% de son bénéfice net, aidé par des revenus de prêts robustes et une croissance des prêts.

La Kotak Mahindra Bank a enregistré une hausse de 24 % de son bénéfice trimestriel, conforme aux estimations. Le prêteur a également reçu l'aval de la Reserve Bank of India pour nommer le banquier chevronné Ashok Vaswani au poste de directeur général et de chef de la direction.

La nomination, soumise à l'approbation des actionnaires, est pour trois ans après le début du mandat de Vaswani, qui ne sera pas plus tard que le 1er janvier 2024, a déclaré la banque dans un dépôt boursier samedi.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté pour 4,56 milliards de roupies (54,84 millions de dollars) d'actions sur une base nette vendredi. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont également acheté des actions pour une valeur nette de 85,3 millions de roupies.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Paytm : Co rapporte un bénéfice d'exploitation pour la quatrième fois consécutive au cours du trimestre de septembre. Les pertes nettes consolidées sont presque réduites de moitié à 2,91 milliards de roupies, contre 5,71 milliards de roupies d'une année sur l'autre.

** Ipca Labs : L'usine de fabrication de Madhya Pradesh a été classée par l'autorité américaine de réglementation des médicaments dans la catégorie "Voluntary Action Indicated" (VAI). L'installation est considérée comme étant dans un état de conformité minimum acceptable aux bonnes pratiques de fabrication.

** RBL Bank : Le prêteur privé affiche une hausse de son bénéfice net pour le trimestre de septembre.

(1 $ = 83,1460 roupies indiennes)