Les actions indiennes devraient ouvrir en légère baisse ce lundi après avoir enregistré leur meilleure semaine depuis plus de deux mois, tandis que les marchés asiatiques ont ouvert en baisse avant les données macroéconomiques clés des principales économies.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en baisse de 0,10 % à 19 918 à 7h50 IST.

Les marchés asiatiques ont chuté lundi, entraînés par la Chine sur la prudence avant les données sur la production industrielle, les ventes au détail et les prix de vente des maisons prévues plus tard dans la semaine. Les actions de Wall Street ont enregistré des pertes hebdomadaires vendredi sur l'aversion au risque en raison des inquiétudes sur les taux avant les données d'inflation du 13 août[MKTS/GLOB].

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation de détail en Inde pour le mois d'août et les chiffres de la production industrielle pour le mois de juillet, attendus mardi. L'inflation de détail a probablement diminué en août, après un pic de 15 mois en juillet, pour atteindre 7%, toujours au-dessus de l'extrémité supérieure de la fourchette cible de la Banque de réserve de l'Inde de 2%-6%, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Les valeurs sûres de l'Inde, le Nifty 50 et le Sensex, ont augmenté leurs gains pour la sixième session consécutive vendredi, gagnant près de 3% sur la période, depuis que les données ont montré le 31 août que le produit intérieur brut (PIB) du pays au premier trimestre a augmenté de 7,8%, la croissance la plus rapide en un an.

Le Nifty 50 et le Sensex sont tous deux à 1 % des niveaux records atteints le 20 juillet.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 2,24 milliards de roupies d'actions sur une base nette vendredi, tandis que leurs homologues nationaux ont acheté pour 11,50 milliards de roupies (138,55 millions de dollars) d'actions, selon les données de la bourse.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Adani Enterprises : La filiale de la société à Singapour signe un accord de coentreprise avec Kowa Holding Asia, Singapour pour la vente et le marketing de l'ammoniac vert, de l'hydrogène vert et de ses dérivés.

** SJVN : Co signe un accord d'achat d'électricité avec Bhakra Beas Management Board pour un projet d'énergie solaire de 18 mégawatts.

** ICICI Bank : Le prêteur privé obtient l'approbation de la RBI pour faire d'I-Process Services une filiale à part entière de la banque. ICICI Bank détient actuellement 19% d'I-Process Services.

** Schaeffler India : Co acquiert 100% des parts de KRSV Innovative Auto Solutions pour 1,42 milliards de roupies.

(1 $ = 83,0040 roupies indiennes)