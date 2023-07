Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce lundi, suivant les pairs asiatiques, dans un contexte de prudence à l'approche des résultats des entreprises et des réunions des banques centrales prévues plus tard dans la semaine.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en baisse de 0,11 % à 19 744, à 8h03 IST.

Les actions asiatiques ont baissé avant les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. [MKTS/GLOB]

Les marchés ont pris en compte des hausses de taux de 25 points de base de la part des deux banques centrales. Le commentaire de la Fed sera crucial pour la trajectoire des taux, selon les analystes.

La réaction du marché aux résultats trimestriels des principales entreprises, notamment Reliance Industries, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank, est également au centre des préoccupations.

Alors que Reliance n'a pas atteint ses prévisions de bénéfices, en raison de la faiblesse de la demande dans le secteur de la transformation du pétrole en produits chimiques (O2C), ICICI Bank et Kotak Mahindra ont enregistré une hausse plus importante que prévu de leurs bénéfices.

Le Nifty 50 et le Sensex ont mis fin à une série de six jours de hausse vendredi, entraînés par les valeurs des technologies de l'information (TI) après que le principal fournisseur de services logiciels Infosys ait réduit ses perspectives de revenus et signalé la faiblesse des dépenses de ses clients.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont également mis fin à une série d'achats de six jours vendredi, délestant 19,99 milliards de roupies (243,7 millions de dollars) d'actions indiennes sur une base nette, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté 12,91 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Adani Enterprises : Bain Capital achète 90% des parts d'Adani Capital et d'Adani Housing.

** Paytm : La société affiche une hausse de 39% de ses revenus trimestriels, aidée par une forte demande de prêts.

** DLF : le groupe annonce une hausse de 12% de son bénéfice trimestriel en juin, grâce à la hausse des revenus des coentreprises.

** SJVN, REC : SJVN signe un accord avec REC d'une valeur de 500 milliards de roupies pour la mise en place de nouvelles centrales électriques.

** Principaux résultats aujourd'hui : Tata Steel, HDFC Asset Management Co, TVS Motor Co.

(1 $ = 82,0250 roupies indiennes)