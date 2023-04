Les actions indiennes devraient s'ouvrir à la hausse grâce à de solides bénéfices

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,29 % à 17 690 à 8h10 IST.

Les actions mondiales ont été modérées alors que les investisseurs digèrent les résultats des entreprises et les chances croissantes d'une augmentation des taux de la Réserve fédérale américaine le 3 mai. [MKTS/GLOB]

Les actions domestiques resteront concentrées sur les bénéfices pour la semaine à venir, ont déclaré deux analystes.

Reliance Industries, l'entreprise indienne la plus valorisée, a annoncé une croissance de 19% de ses bénéfices au quatrième trimestre, aidée par la forte performance du segment pétrole-chimie (O2C), après les heures de marché vendredi.

Le créancier privé ICICI Bank a affiché un bond de 30 % de son bénéfice net au trimestre de mars, aidé par l'amélioration du revenu net d'intérêts et la croissance des prêts.

Les bénéfices élevés de ces deux sociétés, qui représentent près de 20 % de la pondération totale du Nifty 50, pourraient améliorer le sentiment déprimé par la faiblesse des bénéfices et des perspectives des principales sociétés de technologie de l'information, ont ajouté les analystes.

L'indice de référence Nifty 50 a mis fin à une série de gains de trois semaines vendredi, entraînée par les valeurs des technologies de l'information. Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour cinq séances consécutives vendredi, se délestant de 21,17 milliards de roupies (258,1 millions de dollars) d'actions.

IndusInd Bank Ltd, Bajaj Auto Ltd, Bajaj Finance Ltd, Maruti Suzuki Ltd, Hindustan Unilever Ltd, Axis Bank Ltd, ACC Ltd, Wipro Ltd, Ultratech Cement Ltd et Kotak Mahindra Bank Ltd sont parmi les sociétés qui doivent publier leurs chiffres trimestriels cette semaine.

Actions à surveiller :

** Yes Bank Ltd : Le bénéfice net du créancier a chuté de 45% au cours du trimestre de mars en raison de provisions plus élevées.

** Tejas Networks Ltd : La perte consolidée après impôt de l'entreprise se réduit au 4ème trimestre.

** HDFC Asset Management Co Ltd : L'entreprise obtient l'approbation finale du régulateur du marché SEBI pour changer le contrôle de la société.

** Les bénéfices de lundi : IndusInd Bank Ltd, Century Textiles & Industries Ltd, Persistent Systems Ltd, Mahindra Logistics Ltd, Bank of Maharashtra Ltd, Tamilnad Mercantile Bank Ltd, NELCO Ltd, Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd, IIFL Securities Ltd.

(1 $ = 82,0300 roupies indiennes)