La Reserve Bank of India (RBI) a déclaré mardi qu'elle avait imposé une pénalité de 121,9 millions de roupies (1,47 million de dollars) à l'ICICI Bank pour avoir violé les règles relatives au code de conduite des directeurs de la banque et à la déclaration des fraudes.

Les rapports d'inspection de la RBI ont montré que l'ICICI Bank avait approuvé ou engagé des prêts à des entreprises dans lesquelles deux de ses directeurs étaient également administrateurs, a déclaré la RBI dans un communiqué.

La banque a également commercialisé et s'est engagée dans la vente de produits non financiers et n'a pas signalé les fraudes à la banque centrale dans le délai prescrit de trois semaines à compter de leur détection.

Les violations ont été détectées lors des inspections pour les exercices financiers se terminant en mars 2020 et mars 2021, a déclaré la RBI.

La banque centrale a séparément

a pénalisé un autre prêteur privé, la Kotak Mahindra Bank, d'un montant de 39,5 millions de roupies.

Les inspections ont montré que la banque avait prélevé des intérêts sur certains prêts contrairement aux conditions d'octroi, qu'elle n'avait pas procédé à l'examen annuel d'un prestataire de services et qu'elle n'avait pas veillé à ce que ses clients ne soient pas contactés entre 19 heures IST et 7 heures IST, comme l'exigeait la RBI.

Ces violations ont été constatées lors d'une inspection portant sur l'exercice financier se terminant en mars 2022. (1 $ = 83,2004 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)