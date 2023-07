ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance-vie basée en Inde, qui est une coentreprise de ICICI Bank Limited et Prudential Corporation Holdings Limited. La société propose des assurances vie, des pensions et des assurances santé aux particuliers et aux groupes. Elle exerce ses activités dans des branches avec participation, sans participation et en unités de compte. Ses secteurs d'activité comprennent la vie avec participation, la retraite avec participation, la rente sans participation, la santé, la vie liée, la retraite liée, la santé liée et le groupe lié. Ses plans d'épargne en assurance non liée comprennent ICICI Guaranteed Income for Tomorrow, ICICI Pru Lakshya, ICICI Pru Future Perfect, ICICI Pru Cash Advantage, ICICI Pru Anmol Bachat et ICICI Pru Savings Suraksha. Ses plans de protection comprennent ICICI Pru iProtect Smart, ICICI Pru Heart Cancer Protect et ICICI Pru Precious Life. Ses plans d'assurance en unités de compte comprennent ICICI Pru Signature, ICICI Pru LifeTime Classic, ICICI Pru Smart Life et ICICI Pru1 Wealth. Elle propose également un plan de groupe à terme.

Secteur Assurance vie et santé