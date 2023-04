L'écart entre les rendements des obligations de l'État indien et du gouvernement central devrait se creuser au cours de l'exercice 24, selon les analystes

Le gouvernement indien devrait emprunter un montant record de 15,43 trillions de roupies (187,75 milliards de dollars) au cours de l'exercice financier débutant le 1er avril, selon les acteurs du marché. Les emprunts des États atteindront également un niveau record, ont-ils ajouté.

Citi s'attend à ce que les États empruntent environ 8 700 milliards de roupies, et l'effet d'éviction devrait inciter les investisseurs à exiger des rendements plus élevés pour les obligations d'État, selon les traders.

D'autres, comme ICICI Securities Primary Dealership, s'attendent à ce que les États lèvent 8,1 billions de roupies par le biais d'obligations.

GRAPHIQUE : Emprunts des États indiens https://www.reuters.com/graphics/INDIA-MARKETS/znvnblaojvl/chart.png

"L'écart entre la dette des États et les obligations d'État s'élargira et pourrait atteindre 60 à 70 points de base (pb) pour le segment à 10 ans et plus. Mais le mouvement pourrait être progressif et se produire après le premier trimestre de la prochaine année fiscale", a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds à revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Les États indiens ont vendu des obligations à 10 ans avec un écart de plus de 40 points de base en début de semaine, dans un contexte d'offre abondante, mais l'écart est resté dans la fourchette de 30 à 35 points de base pendant la majeure partie du second semestre.

Même si les emprunts des États ont augmenté en mars, ils ont été largement inférieurs aux prévisions budgétaires pour l'ensemble de l'année, car le gouvernement de l'Union a concentré en début de période les fonds fiscaux à transférer aux États.

"Le gouvernement central a été très proactif dans la gestion des finances de l'État cette année, mais il y a un risque que les revenus du centre soient plus faibles l'année prochaine. Il est probable qu'il se montre prudent dans la dévolution en début de période", a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities Primary Dealership.

"Il est donc possible que les emprunts réels de l'exercice 24 ne soient pas inférieurs au budget dans une très large mesure.

Les États indiens ont levé 7,58 billions de roupies cette année, après avoir levé 7,02 billions de roupies pour l'exercice 2022 et 7,99 billions de roupies pour l'exercice 2021, une année marquée par la pandémie de coronavirus.

(1 $ = 82,1850 roupies indiennes)