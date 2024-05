ICICI Securities Limited est une société de services financiers basée sur la technologie. La société est engagée dans les activités de courtage (institutionnel et de détail), y compris les services connexes d'extension du financement du commerce de marge et du financement des plans d'options sur actions des employés (ESOP), la distribution de produits financiers, les services de banque d'affaires et les services de conseil. Les secteurs d'activité de la société comprennent la trésorerie, le courtage et la distribution, ainsi que les services aux émetteurs et le conseil. Le secteur de la trésorerie comprend les activités de trésorerie et d'investissement. Le secteur du courtage et de la distribution comprend les activités de courtage et autres activités connexes, la distribution de produits de tiers, tels que les fonds communs de placement et l'assurance-vie, entre autres, et le crédit de vente pour les affaires référencées et les intérêts perçus sur ses fonds utilisés dans l'activité de courtage. Le segment des services et conseils aux émetteurs comprend les services de conseil financier, tels que les services de gestion des émissions d'actions et de dettes, les conseils en matière de fusions et d'acquisitions et d'autres activités connexes.