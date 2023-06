ICICI Securities Limited est une société de valeurs mobilières intégrée basée sur la technologie. La société propose une gamme de services, notamment le courtage de détail et institutionnel, la distribution de produits financiers, la gestion de patrimoine privé, ainsi que les services aux émetteurs et le conseil. Les secteurs d'activité de la société sont la trésorerie, le courtage et la distribution et les services et conseils aux émetteurs. Le segment Trésorerie comprend les revenus de la trésorerie et des investissements. Le secteur du courtage et de la distribution comprend le courtage et d'autres activités connexes, la distribution de produits de tiers, tels que les fonds communs de placement, les assurances-vie et autres, ainsi que le crédit sur les ventes pour les affaires référencées et les intérêts perçus sur les fonds utilisés dans les activités de courtage. Son segment Services et conseils aux émetteurs comprend des services de conseil financier, tels que des services de gestion d'émissions d'actions et de dettes, des conseils en matière de fusion et d'acquisition et d'autres activités connexes. Les filiales de la société comprennent ICICI Securities, Inc. et ICICI Securities Holdings, Inc.