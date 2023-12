Icl Group Ltd, anciennement connu sous le nom de Israel Chemicals Ltd, est une société basée en Israël, qui est engagée dans les secteurs des engrais et des produits chimiques spécialisés. La société opère dans trois segments : Les engrais, les produits industriels et les produits de performance. Le segment des engrais est engagé dans la production de potasse standard, granulaire, fine rouge et blanche de différentes sources, ainsi que dans la production de phosphates, tels que la roche phosphatée, l'acide phosphorique, les engrais et les produits de dépendance pour l'alimentation animale. Le segment des produits industriels produit des retardateurs de flamme, tels que des bromates et du phosphore organique, du brome élémentaire et d'autres produits chimiques. Le segment des produits de performance produit des phosphates de spécialité, tels que l'acide phosphorique technique, de qualité alimentaire et électronique, les sels de phosphate, les additifs alimentaires et les produits de sécurité contre les incendies, ainsi que l'alumine et d'autres produits chimiques.