Icon Energy Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Aujourd'hui à 04:42

Icon Energy Limited a annoncé qu'elle avait

nommé M. Peter Wilson en tant qu'administrateur non exécutif de la société à compter du 8 septembre 2023.

8 septembre 2023.

M. Wilson a plus de 42 ans d'expérience dans l'industrie internationale des mines de charbon et des contrats miniers.

et des contrats miniers et a occupé des postes de direction, notamment ceux de directeur général, de directeur et de chef de l'exploitation chez Icon Energy Limited.

directeur général, directeur et chef de l'exploitation dans un certain nombre de sociétés d'exploitation minière et de sous-traitance.

d'exploitation minière et de sous-traitance.

Au cours de sa carrière, M. Wilson a travaillé dans de nombreuses juridictions, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Afrique,

la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Afrique, et il a acquis de l'expérience dans un large éventail de matières premières

y compris le charbon à coke, les sables minéraux lourds et les mines métallifères.

Plus récemment, M. Wilson a été engagé en tant que consultant pour un projet de sables minéraux lourds à Namaqualand, en Afrique du Sud.

dans le Namaqualand, en Afrique du Sud, et est actuellement directeur des opérations chez Mine2Port Limited, une société australienne spécialisée dans les sables minéraux lourds.

Mine2Port Limited, une société australienne ayant des intérêts dans le charbon à coke, le rail et les projets de logistique portuaire en Afrique et aux États-Unis.

en Afrique et aux États-Unis d'Amérique. M. Wilson a également été

M. Wilson a également été nommé directeur non exécutif de la société britannique Kazera Global Plc, cotée sur l'AIM, en avril 2023.

en avril 2023.

La société souhaite également vous informer que le président non exécutif, M. Stephen Barry, s'est retiré de la société.

Barry, a quitté le conseil d'administration le 8 septembre 2023 en raison de ses engagements professionnels en tant qu'avocat.

ses engagements professionnels actuels en tant qu'avocat, ce qui signifie qu'il n'a pas pu consacrer le temps et l'énergie nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

temps et l'énergie nécessaires pour remplir son rôle de membre du conseil d'administration.