En Australie, les hommages pleuvent pour la pop star Newton-John

Du Premier ministre jusqu'au plus bas, les hommages ont afflué pour la lauréate de quatre Grammy Awards, qui a grandi en Australie. Elle a été saluée pour son travail passionné de promotion de la recherche sur le cancer et des soins de bien-être après avoir combattu la maladie pendant 30 ans.

À Sydney, les habitants et les touristes ont partagé des souvenirs chaleureux de leur enfance avec la bande-son de Newton-John, notamment des chansons telles que "Physical" et "Hopelessly Devoted to You".

"J'avais l'habitude de le regarder (Grease) beaucoup quand j'étais enfant et adolescent, alors oui, c'est un grand choc. C'est une icône australienne, donc très bouleversant, et bien trop jeune pour mourir", a déclaré Clara Zwack, chargée de recherche scientifique, à Sydney.

Les demandes ont afflué à l'Australian Broadcasting Corp pour montrer Newton-John chantant la chanson-titre du film Xanadu, un succès de 1980.

La pop star a lutté pour la première fois contre un cancer du sein en 1992 et a révélé en 2017 qu'une récidive s'était propagée dans le bas du dos, l'obligeant à annuler des spectacles.

Son décès a suivi la perte de deux autres figures musicales australiennes en un peu plus d'une semaine - Judith Durham, chanteuse principale de The Seekers, et le chanteur et auteur-compositeur indigène Archie Roach.

"Elle a tant fait pour l'Australie avec ... les cliniques de bien-être de Melbourne, alors oui, c'est un vrai choc, de la tristesse", a déclaré Lynette, 69 ans, résidente de Sydney.

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié Newton-John de "joyeuse lueur dans nos vies".

"Son héritage perdurera, dans sa musique, ses films et sa détermination à ce qu'un jour nous trouvions un remède contre le cancer", a déclaré M. Albanese sur Twitter.