Icon Offshore Berhad est un prestataire de services basé en Malaisie qui propose des navires de soutien offshore (OSV). Elle fournit des solutions maritimes offshore qui soutiennent l'industrie pétrolière et gazière en amont, desservant des clients en Malaisie et en Asie du Sud-Est. La société exerce des activités commerciales intégrées, qui consistent à posséder et à louer des navires et à fournir des services d'affrètement et de gestion de navires à l'industrie pétrolière et gazière et aux industries connexes. Elle fournit des OSV en Asie du Sud-Est. Elle fournit des services de soutien logistique tout au long du cycle de vie du pétrole et du gaz offshore, depuis l'exploration et l'évaluation, le développement des champs, l'exploitation et la maintenance, jusqu'aux activités de démantèlement. Les navires de la société sont utilisés pour fournir une gamme de services, y compris l'étude sismique, le soutien aux opérations de forage, le remorquage, la manutention des ancres et l'amarrage des barges, le soutien à la réparation et à l'entretien, les installations d'hébergement pour le personnel et le transport du personnel et des fournitures vers les plates-formes.