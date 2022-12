Iconic Labs annonce une perte élargie dans ses résultats annuels tardifs

(Alliance News) - Iconic Labs PLC a annoncé jeudi une perte élargie pour son exercice clos en juin 2021, malgré une forte hausse des revenus.

Les résultats de l'exercice clos le 30 juin 2021 ont été communiqués tardivement ce jeudi.

La société a expliqué qu'elle n'a pu préparer ses comptes pour l'exercice 2021 qu'au quatrième trimestre 2022, car elle s'est concentrée sur la restructuration de la société, le règlement de "divers litiges juridiques" et la sortie de l'administration, après y être entrée le 4 juin 2021.

L'entreprise londonienne de médias et de technologie a déclaré une perte avant impôts de 7,7 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin, qui s'est creusée par rapport à 2,8 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les frais administratifs de la société ont bondi de 52 % pour atteindre 3,6 millions de GBP contre 2,4 millions de GBP.

Iconic a attribué la perte aux pénalités encourues à la suite des défauts de paiement au cours de la période, pour un total de 4,7 millions GBP.

Les recettes se sont multipliées, passant de 107 303 GBP à 509 171 GBP. La société a expliqué que cela concernait la fourniture de services de gestion à un éditeur numérique et social.

La société a noté qu'elle se trouve à un stade précoce du développement de sa stratégie future et qu'elle n'est pas actuellement rentable.

Pour l'avenir, elle a déclaré que les revenus et les bénéfices futurs dépendent de la levée de sa suspension commerciale actuelle.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

