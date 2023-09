Iconic Labs Plc est une société de médias et de technologie basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'identification, l'acquisition et la croissance d'entreprises axées sur la technologie dans les secteurs des médias en ligne, de l'intelligence artificielle et de la collecte, du traitement et de l'analyse de données massives (big data). Elle fournit une gamme de services dans divers secteurs grâce à l'utilisation de la collecte d'informations et de vidéos, de l'exploration de données, du traitement juste en temps utile et de la technologie de collaboration en ligne. Elle possède Gay Star News (GSN), une plateforme médiatique en ligne dédiée à la communauté LGBTQ+. La principale activité de la société consiste à veiller au respect des conditions de l'accord volontaire de la société (CVA) et des accords de règlement.

Secteur Publicité et marketing