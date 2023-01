Iconic Labs enregistre une perte réduite sur l'ensemble de l'année grâce à la réduction des coûts

(Alliance News) - Iconic Labs PLC a annoncé mardi une perte annuelle réduite en raison de la baisse des coûts d'exploitation.

L'entreprise londonienne spécialisée dans les médias et la technologie a enregistré une perte avant impôts de 762 107 GBP pour l'exercice clos le 30 juin, contre 7,7 millions GBP un an plus tôt.

Les frais administratifs ont chuté à 203 930 GBP, contre 3,6 millions GBP.

Entre-temps, les recettes ont baissé à 26 823 GBP, contre 509 171 GBP.

Iconic a noté qu'elle n'est actuellement pas rentable. Elle a déclaré que les revenus et les bénéfices futurs dépendent de la levée de sa suspension d'activité.

"Avec cette restructuration réussie derrière nous, notre objectif est maintenant d'obtenir la levée de la suspension des actions d'Iconic afin que la négociation puisse reprendre, que le financement puisse se poursuivre et que nous puissions mettre en œuvre nos objectifs stratégiques pour l'entreprise", commente le directeur général et président Brad Taylor.

La semaine dernière, jeudi, elle a publié des résultats tardifs pour l'exercice 2021.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Limited. Tous droits réservés.